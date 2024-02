Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, José Condessa, o ator que dá vida a Tiago em «Cacau», marcou presença na gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

Em entrevista exclusiva à repórter digital da TVI, o ator revelou que "acho que é das primeiras vezes que estou a usar um lenço. E, os anéis nunca pode faltar, não é? Os anéis do costume!".

Veja o laço e os anéis do ator, aqui: