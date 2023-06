José Fidalgo despede-se de «Queridos Papás» com mudança de visual radical: «Que lindo»

As fotos amorosas de Luísa Guanilho, a pequena Beni de «Queridos Papás»

José Fidalgo esteve presente, nesta quarta-feira, 31 de maio de 2023, no jantar de fim de gravações de «Queridos Papás».

Um pormenor que não passou despercebido foi o novo visual do ator, que dá vida a Matias.

O ator partilhou, no Instagram, uma imagem de como está agora e fez uma pequena reflexão: «O Matias já foi. 🪒🪒🪒 Mas continua de segunda a sexta na @tvioficial Obrigado pela vosso vosso carinho e adesão a uma novela que me deu muito prazer em fazer. Continuem a ver as histórias dos #queridospapas

A todos os que fizeram parte dela, o meu muito obrigado pela colaboração e paciência. 🙏🏼😌».

Esta mudança mereceu vários comentários, entre eles de Cristina Ferreira, Pedro Teixeira e de Leonor Seixas.

Veja como é que o ator está agora: