Juliana Vieira: As fotos mais sexy da concorrente, conhecida por Jully Rose

As fotografias mais sexys de Jully Rose! Veja aqui

Jully Rose soma elogios com partilha escaldante a pousar de bíquini! Veja tudo

Entrevista exclusiva com Juliana Vieira: «Senti preconceito pela minha profissão»

Jully Rose denuncia: "Tenho mais de cinco perfis falsos ativos no Tinder"

Jully Rose, ex-concorrente da última edição do Big Brother, utilizou as redes sociais para fazer um esclarecimento, no seguimento de uma notícia que leu sobre si que a associava à palavra «sexo».

«Sexo: palavra para chamar a atenção dos leitores. Boa estratégia de marketing! Volto a repetir: não faço encontros, nem pornografia, nem nada do género», começou por escrever.

«Faço, somente, fotos bonitas, sensuais e artísticas, porque amo», explicou a jovem.