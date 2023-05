Jully Rose deixa alerta aos seguidores e pede: «Não sejam burros, sejam minimamente inteligentes»

Gala 30 anos TVI: Todos os pormenores do look de cortar a respiração de Jully Rose

Juliana Vieira, mais conhecida por Jully Rose, deixou um alerta aos seguidores num vídeo partilhado na sua página de Instagram: «Eu não tenho nenhum anúncio nos classificados, eu não faço encontros, portanto o anúncio que está ativo nos classificados com fotos minhas claro que é uma pessoa que se está a fazer passar por mim e que já enganou várias pessoa».

«Porque já houve rapazes a pagarem para irem ter comigo e chegam lá e não sou eu. Depois vêm reclamar comigo e eu não tenho nada a ver com essa cena, nem me responsabilizo por nada disso. Portanto não sejam burros, sejam minimamente inteligentes e percebem se isso é uma cena fake (falsa) ou não», acrescentou.

A ex-concorrente da «Casa dos Segredos» sublinhou ainda: «Não me chamo Rita, nem Sofia. Mas confesso que adorava ver as vossas caras quando chegam lá e depois não sou eu. O que fazem? Vão na mesma? Vão embora? Que cena... isto é surreal para mim».

Na legenda desse mesmo vídeo, Jully Rose escreveu: «Todos os dias criam perfis falsos de instagram com fotos minhas, contas nos classificados com fotos minhas, mais uns fakes no connected2me (que desconhecia esta rede social), tenho mais de 5 perfis falsos ativos no tinder com fotos minhas».

«Fogo gente, será que a minha imagem rende assim tanto para terem esse trabalho todo? E quando pagam por encontros e chegam lá e não sou eu? Vão na mesma ou vão embora ? Um dia desses quero criar um Tinder e com tanto fake já ninguém acredita no meu real , como ficamos ?», rematou.

Veja o vídeo na íntegra aqui: