Juliana Vieira, mais conhecida por Jully Rose, revelou um acontecimento «raro» na sua vida, que segundo ela, só acontece de «5 em 5 anos».

Nas stories do Instagram, a ex-concorrente do «Big Brother» revelou que mudou a sua foto de perfil da mesma rede social, algo que não costuma acontecer com frequência.

«Nova foto de perfil (isto é raro... só acontece de 5 em 5 anos)», escreveu Jully Rose nas stories, mostrando-se como sempre muito sensual.

Veja a partilha aqui: