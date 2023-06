Reconhece? É artista e ex-moranguita

Just Girls animam a noite com a música «Não te deixes vencer»

A fotografia é de Diana Monteiro, membro da banda Just Girls com Ana Maria Velez, Helga Posser e Kiara Timas. As Just Girls fizeram parte do elenco das 5ª e 6ª temporadas dos «Morangos com Açúcar» e, tal como os D’ZRT e os 4Taste iniciaram o seu projeto musical na série juvenil e tornaram-se grandes sucessos.

Diana Monteiro continua com a sua carreira musical, porém admite estar muito diferente: «Esta Diana foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida (…) a nível musical sinto que me encontrei» - conta a artista no programa «À Conversa Com Ana Rita Clara».

Veja a galeria de fotos do antes e depois das Just Girls aqui!

Saudades da banda? Então veja os vídeos de um dos primeiros concertos da banda nos Morangos com Açúcar:

Recorde ainda este momento no vídeo: «Hoje é um dia especial para o [bar] 24, faz 2 anos que abriu portas! E agora o ponto alto da noite, elas são uma banda que muito se vai ouvir falar … elas são as Just Girls!».