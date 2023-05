Filho de Kapinha e Mafalda Teixeira sofre intervenção cirúrgica

Bárbara Parada arrasa com look metalizado em paisagem incrível. Veja as fotos!

O ex-concorrente do Big Brother VIP e comentador de outra edição do reality show, partilhou nas suas redes sociais o momento após ter recebido a notícia.

Foi na passada quarta-feira dia 17 de maio que Gabriel, de 9 anos, deu entrada na Urgência Pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. O músico ex-«D’Arrasar» partilhou um vídeo com o filho dando força ao mesmo: «O Gabriel acabou de entrar na sala de cirurgia para ser operado ao apêndice. Vai tudo correr bem porque Deus está com ele assim como esta grande equipa do Beatriz Ângelo. Quanto a nós… agora… só nos resta 🙏🏼».

Kapinha partilhou outro vídeo posterior a este onde vemos Gabriel a entrar para a sala de operações: «Estamos TODOS contigo, meu Amor! 🙏🏼🥺».

