Kelly Bailey celebra aniversário no carnaval do Rio de Janeiro e exibe a 'barriguinha'

Kelly Bailey foi uma das atrizes ausentes na Gala dos 30 anos da TVI, mas pelas melhores razões: a atriz está de férias no Brasil, a celebrar também o seu aniversário.

A jovem, que anunciou recentemente a sua gravidez, completou 25 anos, no passado dia 19 de fevereiro, e aproveitou a ocasião para rumar, com o namorado, Lourenço Ortigão, até ao Rio de Janeiro, onde se juntou às festividades do Carnaval.

Veja, na galeria em cima, algumas das imagens partilhadas pela atriz, onde já se pode ver bem a sua 'barriguinha'.

Espreite também o vídeo, onde a atriz se mostra feliz, a dançar: «25 anos de vida! ❤️✨ A viver dias MUITO felizes, obrigada a todos!!»