Kelly Bailey revela data de estreia do seu novo projeto na ficção

Kelly Bailey, cujo último papel desempenhado na ficção foi o de Maria Rita, a pastora protagonista de «Bem me Quer», esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, no «Dois às 10» desta quinta-feira (4 de maio), e falou do seu novo projeto, «Rabo de Peixe».

A série da Netflix começou a ser gravada em maio de 2022, em S. Miguel (Açores), tem, finalmente, data de estreia. Veja o vídeo:

Recorde-se que a atriz, que vive uma relação com Lourenço Ortigão desde 2017, está grávida, de 7 meses, e confessou estar muito tranquila e feliz com esta nova fase: