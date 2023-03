Kelly Bailey, cuja última participação numa novela da TVI foi em «Bem me Quer», surpreendeu os seus seguidores com novas fotografias da sua barriguinha.

Fruto da sua relação com Lourenço Ortigão, o bebé que está para vir será o primeiro do casal, que ainda não sabe o sexo da criança.

Veja as fotos, em cima, e ainda um vídeo partilhado pela atriz, no seu aniversário (que comemorou no dia 19 de fevereiro), no Carnaval do Rio de Janeiro.