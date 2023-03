Grávida, Kelly Bailey «arrasa» em noite de gala, com vestido que mostra bem a barriga

Kelly Bailey, que celebrou em fevereiro o seu 25º aniversário, prepara-se para ser mãe e tem deixado os seguidores do seu Instagram rendidos às suas novas curvas.

No passado domingo, 26 de março, a atriz partilhou imagens do look que usou para um evento onde marcou presença, ao lado de Lourenço Ortigão, e a barriga não passou nada despercebida.

Recorde-se que o casal está junto desde 2017, depois de se apaixonarem nas gravações d' «A Herdeira», e que Kelly Bailey foi surpreendida pelo namorado, recentemente, no «Goucha».

Veja, ou reveja, uma das cenas mais marcantes do par romântico no início da novela: