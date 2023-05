Em pleno concerto dos Coldplay, Kelly Bailey 'declara-se' a Lourenço Ortigão

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão rumaram a Coimbra, nesta quarta-feira (17 de maio), para assistir ao tão aguardado concerto dos Coldplay, o primeiro de quatro em Portugal.

Para além de um vídeo vídeo da viagem de carro, com o namorado, a atriz partilhou também nos seus InstaStories um momento do concerto, no qual se pode ouvir o famoso tema da banda "Yellow" e, na parte da letra em que Chris Martin diz "You know I love you so" (sabes que te amo tanto, em tradução livre), Kelly Bailey aponta a câmara para o ator, por quem se apaixonou na novela «A Herdeira».

Veja aqui:

Recorde-se que o casal está à espera do primeiro filho e que ainda não revelou o sexo do bebé.