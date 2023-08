No Brasil, Kelly Baron declara-se a pessoa especial em data importante!

Kelly Baron e Pedro Guedes estão separados físicamente um do outro (um em Portugal, outro no Brasil) e isso motivou rumores de que a relação entre os dois pudesse ter terminado, mas a modelo já veio esclarecer que está tudo bem no casamento.

No Brasil, a ex-concorrente do «Big Brother» partilhou, através das stories do Instagram, uma declaração a uma pessoa especial, no dia do seu aniversário.

«Feliz aniversário minha prima amada», escreveu Kelly Baron naquela rede social, onde partilhou uma fotografia com a prima, mostrando-se em boa forma física.

Veja a partilha em baixo: