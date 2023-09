Kina foi controlada pelo ex-companheiro: «Eu descobri cassetes de conversas que eu tinha na minha própria casa, isto é grave»

As fotos de um dos momentos «mais estranhos» da carreira de Maria Botelho Moniz

Hilariante: Goucha termina programa com óculos de piscina

Há um pormenor nos looks de Manuel Luís Goucha que provavelmente ainda não reparou! Veja tudo

Hilariante! Kina recorda mudança para Lisboa com um peru: «Parecíamos os irmãos metralha!»

Kina: «Eu não enriqueci com a moda, eu fiz dinheiro com investimentos imobiliários»

Kina, a grande criadora de moda que fez sucesso nas décadas de 80 e 90, esteve à conversa connosco.

A estilista contou as várias fases da sua vida, desde o seu primeiro grande amor Paulo, com quem casou aos 17 anos, ao seu último e atual companheiro Rafael.

O seu primeiro casamento, com Paulo, terminou por ser «tóxico»: «Eu era modelo, ele não me deixava usar um batom». Recorde-se que Kina era além de criadora de moda, modelo e muito cobiçada pelos homens.

Kina viveu também um grande amor com Hélder, sócio do seu ginásio e 26 anos mais velho que esta, e assume: «Ele tinha seguranças atrás de mim! Os meus telefones estiveram em escuta», Kina acrescenta ainda «Eu descobri cassetes de conversas que eu tinha com a minha mãe na minha própria casa, isto é grave».

«O homem estava a espiar-me aos 24 anos», acrescenta.

Veja aqui o vídeo.