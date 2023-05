Lara Moniz: «Há um dia que eu entro no quarto, levanto o cobertor e está lá ele a beijar outra mulher»

Na gala do Triângulo, Lara Moniz abriu o coração no Portal do Tempo e contou que a família e os irmãos têm um papel fundamental na sua vida. A concorrente conta que os pais tiveram de emigrar por questões financeiras. «Tivemos de ficar sozinhos porque os meus pais não estavam bem financeiramente e tiveram de emigrar para Angola. Os meus pais são pessoas muito trabalhadoras, não têm medo de largar tudo e começar do zero. (…) Os meus pais nunca na vida nos cortaram as asas da nossa ambição. Punham os nossos sonhos em primeiro lugar».

Lara Moniz tornou-se atleta profissional, mas uma lesão trocou-lhe os planos. «Foi em Angola que me tornei uma atleta profissional. Entretanto lesionei-me e acabei por parar», conta, recordando que teve «dificuldade em aceitar» um episódio de assédio que viveu naquele país. «Tive uns cinco homens a passarem por mim a fazerem uns comentários que me estavam a deixar muito desconfortável»

A concorrente recorda ainda uma relação que a magoou e que acabou ao apanhar o companheiro em traição flagrante. «Tive uma relação mais madura com uma pessoa que era de facto próxima da família. Há um dia que houve uma festa, eu entro no quarto, levanto o cobertor e está lá ele a beijar outra mulher. Senti-me injustiça…», revela.

«Hoje em dia tenho outro tipo de homem. Apaixonei-me mesmo muito por ele. Ele veio para Portugal comigo por mim. Uma das minhas preocupações é se ele se está a sentir sozinho…».