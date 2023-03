Momento viral de Lara Moniz na última gala: «Já estou farta de falar sobre isso e sigam-me no Instagram»

Um dos momentos da última gala d’O Triângulo tornou-se viral e está a dar que falar nas redes sociais. Trata-se do momento em que Mariana Duarte e Isa Oliveira se picam com Lara Moniz. «Ela aproxima-se das pessoas conforme lhe dá jeito», declara Mariana Duarte.

Lara Moniz responde, justificando-se. «Já se falou tanto e tanto neste tópico. Ficamos aqui uma semana em que eu claramente me dava mais com vocês. Já vos disse que, de uma forma ou de outra, não era porque vocês eram as pessoas com quem eu mais me identificava, era porque havia os senhores e os camponeses. Dormíamos no mesmo quarto. Vocês acham que eu tenho de me dar constantemente com as pessoas com quem eu me dava na primeira semana? Esta é uma conversa que para mim já não faz sentido».

Mariana Duarte alegou: «Mudaram na altura em que os novos entraram e vieram com informações do exterior, foi a partir daí que começámos…»

É nesta altura que Lara Moniz tenta colocar um ponto final no assunto: «Já estou farta de tocar na mesma tecla, já estou farta de falar sobre isso e sigam-me no Instagram!»

O momento arrancou uma gargalhada a Cristina Ferreira e aos colegas. Veja o vídeo