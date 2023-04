Mãe de Lara explica polémica das informações do exterior: «Queria passar-lhe a energia de que estava tudo bem»

Mãe de Lara Moniz: «Ela é extremamente autoconfiante, as pessoas interpretam isso como arrogância»

Mãe de Lara Moniz revela porque divulgou informações do exterior à filha: «Foi uma trapalhada...»

Márcia, mãe de Lara Moniz, esteve esta sexta-feira no programa «Dois às 10» da TVI, e falou sobre a sua visita à casa d’O Triângulo, que originou a polémica sanção, devido à divulgação de informações do exterior.

«Que trapalhada. A Lara teve uma semana bastante tristonha, eu notei a quebra da Lara, muito preocupada com o namorado. Quando recebi o convite fiquei imensamente grata de a poder abraçar», começou por explicar.

Márcia continuou: «Houve uma pergunta da mãe da Sara, se podia falar do pai e a irmã do Moisés também perguntou e eu senti que podia falar do Ryan e foi uma trapalhada. Eu queria passar-lhe a energia que estava tudo bem, que eu estava orgulhosa dela».

«Eu sou a fã número 1 da Lara, mas também sou muito crítica, ele sabe quando alguma coisa não está bem. Então, ela quando me viu e viu aquela energia toda, viu logo que eu estava muito contente. E fez a leitura que eu estava muito satisfeita e foi um descontrolo», sublinhou.

Questionada sobre como se sentiu com a consequência aplicada pelo Mestre (manter-se a proibição da entrada de roupa e destituição de Lara do cargo de porta-voz), a mãe da concorrente não escondeu a tristeza.

«Senti-me triste pela sanção, por ela ter sido punida, pelo grupo, por todos os concorrentes estarem a ser punidos por uma coisa que eu fiz», rematou Márcia a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz.