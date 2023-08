O Triângulo - Lara Moniz partilha desabafo: «Sinto que eu me tornei num boneco que eu temia…»

Lara Moniz deixa seguidores estupefactos: «Velhos com idade para serem meus avôs»

Esta segunda-feira, 14 de agosto, Lara Moniz partilhou um «longo desabafo» com os seguidores que a acompanham diariamente nas redes sociais. A ex-concorrente d’O Triângulo desabafou sobre aquilo que pretende transmitir nas plataformas digitais e expos os pensamentos que tem tido nos últimos tempos em relação ao seu posicionamento.

«Nada do que eu posto aqui é mentira, tudo o que vocês me veem aqui a dizer e a fazer é verdade. No entanto há todo um outro lado que eu não mostro e o que é que isto faz? Eu não quero ser esse tipo de criadora de conteúdo, não era esse tipo de criadora de conteúdo que eu era», começou por relembrar.

«Eu, enquanto criadora de conteúdo, sempre fui muito vulnerável e eu mostrava o bom. Isso humanizava-me e fazia com que a minha página fosse um sítio mais saudável de se estar, mais realista de se estar e que não fosse aquela bonecada que nós vemos nas redes sociais», continuou.

Sobre o tema, Lara Moniz acabou por desabafar: «Eu sinto que eu me tornei num boneco que eu temia. Estava a analisar o que é mudou. O que é que aconteceu? Uma das razões foi que a exposição aumentou, as críticas aumentaram e às vezes nem é as críticas, mas é simplesmente o exagero. Eu digo qualquer coisa, saiu uma notícia… E depois é mesmo os comentários, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que eu bloqueio diariamente…».