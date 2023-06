Laura Galvão partilha mensagem inspiradora: «Sim, tenho gravado no espelho para que nunca me esqueça»

Laura Galvão partilhou, na passada quarta-feira (21 de junho), no seu perfil do Instagram, uma imagem inspiradora:

"Sim...tenho gravado no espelho para que nunca me esqueça do "especial" que eu sou...

Porque todos somos Humanos e nem sempre estamos cá em cima... então, todos os dias leio o que escrevi para Mim!!!

E tenho sempre por perto a frase que me acompanha, "Eu acredito"...Daquele que muito me ensinou e de quem tenho imensa saudade ✨✨✨ ame se em primeiro, em segundo e em terceiro...❤️🌹😊"

Veja aqui:

Recorde-se que Laura Galvão, que se estreou na 6ª temporada dos «Morangos com Açúcar», e participou depois em várias novelas da TVI (como «Remédio Santo» e «Belmonte», exibidas recentemente na TVI Ficção), está atualmente a trabalhar em Angola.

Veja, no topo da página, a conversa que Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz tiveram com a atriz, no passado mês de janeiro, na qual a mesma fala sobre esta aventura, e recorde ainda como ela era quando começou, na galeria em cima.