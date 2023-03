Laura Galvão posa nua e leva Instagram ao rubro!

Laura Galvão estreou-se na ficção nos «Morangos com Açúcar», na sexta temporada, onde interpretou o papel da protagonista Madalena, entre 2008 e 2009.

Desde então, participou em vários projetos da TVI, como «Remédio Santo», «A Primeira Dama», «Amor SOS», «Doce Tentação», «Belmonte», «Giras & Falidas», «A Herdeira», «Para Sempre» e ainda no reality show «Big Brother Famosos 4».

Na passada terça-feira, 21 de março, a atriz surpreendeu os seguidores do seu perfil do Instagram com uma fotografia onde se mostra sem roupa, com os cabelos a cobrirem os seios. Veja a publicação, em baixo:

Laura Galvão está atualmente em Angola, a gravar uma novela. Veja acima a conversa que Cláudio Ramos teve com a atriz, no passado mês de janeiro, na qual a mesma fala sobre esta aventura, e recorde ainda como ela era quando começou, na galeria em cima.