Laura Leite faz homenagem a um dos homens mais importantes da sua vida: «Amo-te muito»

Laura Leite, a pequena Matilde de «Quero é Viver», partilhou no passado dia 10 de março uma fotografia com uma sentida mensagem:

"Era para ter feito este post ontem mas não consegui…

Avô…

Ontem terias feito 83 anos mas infelizmente não os pude passar contigo. Foi uma injustiça o que te aconteceu e eu tenho um peso enorme em cima de mim por não me ter despedido de ti! Sinto tanto a tua falta, tenho saudades de me sentar ao teu colo para jogarmos no computador, quando eu acordava cedo de propósito para ir contigo buscar o jornal… infelizmente são só memórias. Fico triste por não passar os meus aniversários ao teu lado, por não te poder ver nunca mais, queria que voltasses para ao pé de mim agora. Se eu pudesse pedir um último desejo, sem dúvida alguma, pedia para te dar um abraço. Amo-te muito e nunca te esqueças disso! Espero que estejas em paz e feliz. Olha por mim aí de cima..🕊❤️"

Recorde, no vídeo em cima, o momento em que a atriz se emocionou ao falar da perda recente do avô, no programa "À Conversa com Ana Rita Clara" (de junho de 2022).