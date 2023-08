Afinal, o que levou ao fim da relação de Leandro? Cantor admite que foi «o culpado». Saiba tudo!

O cantor Leandro, ex-concorrente do «Big Brother», esteve no programa «Dois às 10» à conversa com Cláudio Ramos e Mafalda Castro e fez grandes revelações, incluindo sobre o fim da sua relação com Doina Stratulat.

«O Big Brother ajudou a desencadear uma boa parte disto (comentários negativos do público) e também ajudou a desencadear o afastamento da minha relação», começou por referir Leandro.

O ex-concorrente continuou: «Não deixa de ser (a mulher da minha vida), mas podemos ter caminhos diferentes, amar é libertar. Não é fácil, mas temos que saber aceitar, mesmo sendo difícil. Primeiro que tudo temos que saber aceitar os erros e crescer com eles».

«Eu fui o culpado, a verdade é que eu fui o culpado. E eu tenho que correr atrás. Agora se futuramente vou vencer esta batalha ou não, não sei. A verdade é que eu assumo a minha culpa, em quatro paredes», confessou o cantor.

Questionado sobre a possibilidade de uma reconciliação, Leandro não negou nem garantiu: «Não sei. Não vou ser hipócrita ao ponto de dizer que não gostava que isso acontecesse. Temos uma família, uma casa a construir, temos negócios. Existe amor».

«Agora, como eu disse há pouco, amar é libertar e eu fui o culpado de muitas das coisas que aconteceram e a mulher é muito diferente do homem, que é rápido a esquecer», rematou o ex-concorrente.

Veja os vídeos das declarações de Leandro em cima!