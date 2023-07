Após separação, Leandro partilha mensagem: «Temos que aprender a ser sozinhos»

Inês Simões questiona Leandro: «Tu sujas as mãos ou só vais à obra pousar para as fotos?»

Após quase dez anos de relação, Leandro e Doina Stratulat estão separados. O anúncio foi feito na passada segunda-feira, dia 24 de julho, pelo casal através de um comunicado nas redes sociais.

«Comunicado. Foram quase 10 anos de Amor, companheirismo e amizade. Mas hoje eu e a Doina decidimos anunciar que as nossas vidas seguem caminhos diferentes, mas sempre presentes na vida um do outro pelo nosso filho Diego», escreveu Leandro.

Doina escreveu noutra partilha: «Foram quase 10 anos de amor, amizade e companheirismo. Mas hoje eu e o Leandro decidimos anunciar que a nossa relação chega ao fim . Continua a amizade e o respeito mútuo».

Dias depois do anúncio, o cantor partilhou uma imagem com uma frase já feita: «Temos que aprender a ser sozinhos, para quando alguém for embora, não parecer o fim do mundo», lê-se.

