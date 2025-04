Eleições: Saiba quando e onde pode ver os debates políticos que ainda faltam

A campanha para as eleições legislativas de 2025 arranca com um total de 28 debates televisivos, que se realizam entre os dias 7 e 28 de abril. Os encontros entre líderes partidários serão transmitidos nos três canais generalistas — RTP1, SIC e TVI — e nos canais de informação por cabo — RTP3, SIC Notícias e CNN Portugal.

Cada debate terá a duração de 25 minutos, com possibilidade de mais cinco minutos de tolerância. A exceção será o aguardado confronto entre a Aliança Democrática (AD) e o Partido Socialista (PS), agendado para o dia 28 de abril, que contará com 75 minutos de discussão.

Durante o fim de semana da Páscoa, nos dias 18, 19 e 20 de abril, e no fim de semana do 25 de Abril, não haverá debates. Nos dias 9, 22 e 23 de abril, datas coincidentes com jogos da Taça de Portugal, será transmitido apenas um debate, marcado para as 18h00.

No que diz respeito à participação dos líderes partidários, está previsto que Luís Montenegro, líder da Aliança Democrática, não marque presença nos debates com os partidos Livre, PAN e Bloco de Esquerda. Em sua substituição, deverá ser o presidente do CDS, Nuno Melo, a representar a coligação.

Este ciclo de debates será determinante para a apresentação de propostas, confronto de ideias e esclarecimento dos eleitores a poucas semanas das eleições.

Veja o calendário de debates:

Quinta-feira, 24 de abril

21:00 AD - CH (SIC)

22:00 IL - BE (CNN Portugal)

Sexta-feira, 25 de abril

PAUSA DO 25 DE ABRIL

Sábado, 26 de abril

PAUSA DO 25 DE ABRIL

Domingo, 27 de abril

PAUSA DO 25 DE ABRIL

Segunda-feira, 28 de abril