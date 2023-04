Radiante, Leonor Seixas partilha fotos com a filha recém-nascida

Leonor Seixas foi mãe de Júlia a 24 de março de 2023.

Três semanas depois, a atriz irradia felicidade e isso é notório nas suas publicações de Instagram. Com um enorme sorriso no rosto, Leonor vive um do momentos mais bonitos na sua vida.

Recorde-se que a atriz, que deu vida a Lúcia em «Quero é Viver», tem 42 anos e que Júlia é fruto da relação com o jogador profissional de padel, Miguel Oliveira.

Veja as fotografias da atriz: