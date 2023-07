Leonor Seixas celebra os quatro meses da filha bebé: «Que sonho bom!»

Leonor Seixas, atriz que interpretava Lúcia em «Quero é Viver», é uma mãe muito babada. A bebé Júlia, fruto da relação entre Leonor e Miguel Oliveira, nasceu a 24 de março de 2023 e completa hoje 4 meses de vida.

Para celebrar esta data, a atriz partilhou um vídeo no seu instagram com a filha ao colo. No vídeo, Leonor Seixas escreveu: «4 meses de Júlia! Que sonho bom!».

Recorde-se que a atriz esteve de férias há uns dias e partilhou vários registos fotográficos. Leonor Seixas, de 42 anos, é conhecida pela sua energia e boa disposição.