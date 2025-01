Um ano de sucesso e inovação: TVI foi Líder no Digital em 2024!

A TVI terminou o ano a consolidar a sua liderança no Digital, reafirmando o compromisso com a inovação e o entretenimento de qualidade. Dezembro foi um mês repleto de marcos importantes e respostas entusiásticas do público.

“Secret Story”: um fenómeno de popularidade que não perde força

Um dos grandes destaques do mês foi a emocionante final do “Secret Story”, que liderou as interações digitais e provou mais uma vez ser um verdadeiro fenómeno de popularidade. O reality show conquistou fãs em várias plataformas, consolidando a sua posição como um dos programas mais comentados do universo televisivo e online.

Novelas e entretenimento: no coração dos portugueses

As novas produções da TVI também brilharam em dezembro. A novela “A Fazenda” trouxe drama e emoção ao horário nobre, conquistando rapidamente o público com a sua história envolvente. Já os “Funtástico” aos domingos proporcionou momentos de diversão inesquecíveis.

CNN Portugal: informação de qualidade em várias plataformas

Enquanto isso, a CNN Portugal fechou o ano com chave de ouro, não apenas reforçando a sua liderança na televisão, mas também expandindo o seu impacto no digital. A cobertura de temas nacionais e internacionais continuou a atrair a atenção do público, com destaque para eventos como a operação policial no Martim Moniz, em Lisboa, os impactos do mau tempo e os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. Na política internacional, os preparativos para a tomada de posse de Donald Trump nos EUA também marcaram a agenda.

SELFIE: emoção e proximidade com o público

Em dezembro, a SELFIE acompanhou de perto a vida das figuras públicas e as produções da estação, proporcionando conteúdos que cativaram o público. Entre os momentos de destaque, estiveram a “Gala dos Sonhos”, entrevistas com o elenco d’“A Fazenda”, “A Protegida” e “Vizinhos Para Sempre”, e o acompanhamento de personalidades como Hélder Fráguas, João Patrício e Rodrigo Paganelli.

A SELFIE encerrou o ano com uma campanha emocionante sobre saúde mental, questionando figuras públicas sobre o estado das suas emoções. Nomes como David Carreira, Sandra Felgueiras e Francisco Macau partilharam os seus testemunhos, sensibilizando o público para a importância do bem-estar emocional.

Um ano de sucesso e inovação

Com produções cativantes, informação de qualidade e um compromisso sólido com o público, a TVI despediu-se do ano em grande. A liderança digital e o impacto das suas apostas de programação reforçam o papel central da estação no panorama mediático nacional. 2025 promete novos desafios, mas também a continuidade de um percurso marcado por inovação, emoção e proximidade com quem nos acompanha.

