TVI reforça liderança no mês de Setembro

A TVI reforçou a liderança no mês de Setembro, aumentando a diferença face ao mês anterior. Liderou em 21 dias do mês, contra 7 dias da SIC e dois da RTP1.

Houve uma melhoria face ao período homólogo de 2023 com os seguintes dados registados: de 14,2% para 14,9% de share (uma subida a rondar os 8% em termos de audiência média).

Nos primeiros nove meses do ano a TVI some 15,1% de share contra 14,5% da SIC.

"Cacau" é a novela mais vista pelos portugueses com 841 mil de espectadores em setembro. Em mês de estreia do "Secret Story", as Galas lideram nos serões de domingo com 885 mil espectadores, em média. O "Especial" comanda no seu horário com 892 mil espectadores durante a semana.

"A Sentença" continua com um percurso inacreditável e uma performance notável com mais 482 mil espectadores em cada episódio.

Relativamente ao day time, o "Dois às 10" comanda nas manhãs, "Goucha" nas tardes. "Congela" continua a conquistar os portugueses ao sábado com 611 mil espectadores.

A CNN Portugal mantém-se como o canal de informação eleito pelos portugueses, com 2,4% share.