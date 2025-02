Ano novo, nova vitória: TVI começa 2025 com reforço na liderança no digital

A TVI começou o ano de 2025 da melhor maneira e consolidou a sua posição como líder digital em Portugal, reforçando a ligação com o público em todas as plataformas.

O mês de janeiro ficou marcado por grandes estreias, regressos emblemáticos, proporcionando momentos inesquecíveis aos telespectadores.

Estreias marcantes

Entre os destaques esteve a estreia do “Secret Story – Desafio Final”, que trouxe emoções intensas e surpresas constantes. A programação de entretenimento foi ainda enriquecida com a série “Vizinhos para Sempre”, uma nova aposta na comédia que animou as noites de sábado, e com a estreia da quinta temporada da série juvenil “Morangos com Açúcar”.

Formatos de sucesso como “A Sentença” e “A Fazenda” também se mantiveram em destaque, enquanto o programa “Funtástico” continua a conquistar o público aos domingos.

Para reforçar a sua presença digital, a TVI lançou a nova aplicação TVI Pass, que promete uma experiência mais interativa para os telespectadores. A plataforma oferece passatempos, conteúdos exclusivos e bastidores das produções.

CNN Portugal destaca-se na cobertura internacional e nacional

No campo da informação, a CNN Portugal voltou a registar um crescimento significativo no mês de janeiro, com uma cobertura e análise intensas da tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos. A chegada de Trump ao poder gerou um impacto global, com o anúncio de novas tarifas e nos conflitos mundiais, incluindo no Médio Oriente e na Ucrânia, tópicos amplamente analisados pela estação.

Em território nacional, a política foi também a política a dominar, principalmente com o caso do deputado suspeito de furtar malas, que gerou grande interesse entre os portugueses.

SELFIE dá voz às estrelas da TVI

O universo digital da SELFIE continuou a ser palco de entrevistas exclusivas com figuras marcantes da televisão portuguesa. Os bastidores das novas produções da TVI, como “A Fazenda”, “A Protegida” e “Vizinhos para Sempre”, estiveram em evidência, com revelações dos elencos sobre os desafios e curiosidades das gravações.

Outro momento especial foi o regresso ao trabalho da jornalista Ana Sofia Cardoso, que esteve à conversa com a SELFIE diretamente de Washington, onde cobriu a tomada de posse de Donald Trump.

Outras entrevistas de destaque incluíram Marta Cardoso, Miguel Vicente, e Bruno Savate, que partilharam novos projetos e experiências nos reality shows. O finalista do “Big Brother 2020”, Diogo Reffóios Cunha, também revelou detalhes sobre os altos e baixos após a sua participação no programa.

IOL e VERSA mantêm força no digital

Por sua vez, as plataformas IOL e VERSA registaram desempenhos notáveis no início do ano, alcançando mais de 1,5 milhões e 1,2 milhões de utilizadores, respetivamente. A IOL permanece como um ponto de referência para notícias e tendências, enquanto a VERSA se afirma como um espaço essencial para acompanhar novidades de lifestyle em 2025.

Com este início de ano promissor, a TVI reforça a aposta em conteúdos diversificados e na proximidade com o público.