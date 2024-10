Líderes no Digital: Mais de 3 milhões de pessoas interagiram com a TVI em setembro

A TVI continua a destacar-se no cenário digital, alcançando a liderança no ranking da Netaudience em setembro.

Este marco reflete o crescente investimento da estação na presença online e na oferta de conteúdos diversificados e interativos para o público. Com mais de 3,3 milhões de utilizadores a interagirem nas plataformas digitais ao longo do mês, a TVI demonstra a sua capacidade de captar e reter a atenção do público, mantendo-se na vanguarda da inovação digital.

Setembro foi particularmente importante devido ao regresso do tão aguardado "Secret Story", um dos reality shows mais populares da televisão portuguesa. Além disso, a programação diária da TVI, com programas como o "Dois às 10", que mistura informação e entretenimento, e as emocionantes histórias de "A Sentença", cativou os espectadores, consolidando a sua posição de liderança.

O conteúdo V + TVI também tem sido uma aposta forte, com produções originais que exploram novos formatos e histórias surpreendentes, aproximando ainda mais o público das plataformas digitais da estação.

Além disso, o TVI Player continua a crescer com uma oferta única de conteúdos de arquivo e ficção, proporcionando ao público a oportunidade de revisitar os clássicos da estação. Já a CNN Portugal destacou-se pela sua abrangente cobertura de atualidade, reafirmando-se como uma das principais fontes de informação para o público português.

Este conjunto de fatores tem consolidado a TVI não só como uma das líderes na televisão tradicional, mas também como uma potência crescente no universo digital.

Obrigado por contribuir para estes resultados.