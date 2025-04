Um trimestre, uma liderança, muitos cliques: TVI arranca 2025 a vencer no digital

Março foi um mês de conquistas e momentos marcantes. A TVI, a CNN Portugal e a SELFIE mostraram-se à altura dos desafios e reforçaram o seu papel de destaque junto do público.

A TVI celebrou mais um mês na liderança digital, consolidando a sua posição como o canal mais próximo dos portugueses. O mês ficou especialmente marcado no universo do entretenimento, com a emocionante final do Secret Story – Desafio Final e a estreia da nova edição do Big Brother. Estes dois formatos alimentaram o entusiasmo dos fãs e geraram momentos de grande partilha e interação.

Além da programação de reality, https://tvi.iol.pt/doisas10/Dois às 10 e Goucha trouxeram ao pequeno ecrã entrevistas exclusivas com ex-concorrentes, aprofundando histórias e revelando perspetivas inéditas, num registo íntimo e envolvente. Entre os momentos mais comentados, destacou-se a entrevista ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro no programa Goucha, num dos momentos televisivos mais aguardados e comentados do mês.

CNN Portugal acompanha crise política e cenário internacional

Num mês de grandes instabilidades, a CNN Portugal voltou a reforçar o vínculo de referência e preferência com os seus leitores.

Em Portugal, a crise política precipitou o país para (mais umas) eleições antecipadas, o que convocou a redação para o acompanhamento noticioso e para a análise e compreensão da turbulência entre partidos.

Na frente internacional, as ações, decisões e declarações de Donald Trump provocaram uma montanha-russa nos mercados financeiros – com previsões internas de eventual recessão, agravada pelo impacto da guerra comercial. A CNN Portugal robusteceu a sua oferta informativa nestas frentes – e nas audiências.

Selfie

Março foi também tempo de nostalgia e homenagem na SELFIE. A propósito dos 25 anos da estreia do Big Brother em Portugal, a SELFIE entrevistou nomes icónicos da história dos reality shows, como Diogo Alexandre, Márcia, Diana Lopes, Bruno Savate, Teresa Silva e João Ricardo. O destaque foi igualmente dado a antigos concorrentes mais afastados das luzes da ribalta, como Ricky, Daniela Faria, Tatiana Madureira e Nando.

O mês trouxe ainda cobertura da ModaLisboa, conteúdos dedicados ao Carnaval e a datas simbólicas como o Dia da Mulher e o Dia do Pai — momentos assinalados com emoção e autenticidade. Entre as entrevistas exclusivas, sobressaíram as conversas com Zé Lopes e Merche Romero, dupla do programa V+, e com a jornalista Sara Pinto, rosto dos debates televisivos das Legislativas na TVI.