Liliana Aguiar, ex-concorrente do «Big Brother», deixou um recado nas redes sociais, acompanhado de uma fotografia dos filhos.

«A vista do meu escritório. Preocupem-se mais com aquilo que vocês não têm do que com aquilo que eu faço.. AMOR e será sempre por isto que vou lutar …pelo AMOR», escreveu.

Isto acontece numa altura em que Liliana Aguiar e o marido se encontram a viver na Dubai. O casal - que passou um período atribulado - falou recentemente sobre a reconciliação.