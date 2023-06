Liliana Aguiar declara-se ao filho do meio, após conquista: «Termina hoje um ciclo»

Liliana Aguiar, ex-concorrente do «Big Brother», declarou-se ao filho do meio, Salvador, numa ocasião muito especial: o fim do ciclo escolar.

«O Salvador termina hoje um ciclo da vida dele. Foi o final do ano, uma festa muito linda. Para o ano começas um novo desafio», começou por escrever na sua página de Instagram, acompanhado de uma fotografia dos dois.

Liliana continuou o texto, parabenizando o filho e fazendo uma bonita declaração de amor: «Parabéns meu amor pelo filho que és, pelo ser humano maravilhoso, amigo, companheiro , irmão enfim sou abençoada por ser tua mãe. Obrigada e estaremos sempre juntos!».

Recorde-se que Liliana Aguiar tem três filhos. Para além de Salvador de seis anos, fruto da anterior relação com o ator José Carlos Pereira, existe ainda Miguel Ângelo, de 17 anos, fruto do relacionamento com Miguel Ângelo Tavares e Santiago, de quatro, do casamento com Francisco Nunes.

Veja a partilha na íntegra em baixo: