A viver no Dubai, marido de Liliana Aguiar mostra reencontro com os filhos

Francisco Nunes, marido de Liliana Aguiar, partilhou esta quinta-feira um vídeo do reencontro dos filhos, Vicente e Salvador com o resto da família no Dubai, onde estão a viver atualmente.

«Welcome home Vicente e Salvador!! O amor está intacto entre todos, mais uma prova que a mudança dói mas quando há amor tudo é possível», escreveu na legenda da publicação.

Francisco Nunes revelou há uns dias a profissão que está a desempenhar no Dubai, num vídeo, partilhado na sua página de Instagram: «Se me dissessem na minha carreira de 23 anos que eu ia estar sentado 7 horas por dia num escritório a cumprir ordens de CEO e COO num país que não é o meu, o dizia que era impossível».

«Mas há uma coisa que nunca vos contei: Queria mesmo ter no currículo uma parte corporativa forte, dirigir um projeto mundial num país que não é o meu. Era algo que me fazia falta», acrescentou o marido de Liliana Aguiar.

No desabafo, Francisco Nunes acrescentou: «Como é que eu podia treinar as maiores mentes empresariais se nunca tinha estado sentado no lugar deles? É isso que estou a fazer aqui no Dubai. Estou a mudar um paradigma muito grande da minha vida».

Na legenda do vídeo, Francisco Nunes escreveu ainda: «Faltava-me só no currículo ter um alto cargo corporativo internacional para que não faltassem os condimentos necessários para potenciar o que faço!».

«Acredito mesmo que a única forma de liderar e ajudar os outros é ter estado ou estar sentado na mesma “cadeira” se é que me faço entender… Se vou dizer aos meus filhos que têm de ter um curso para serem alguém? Vou! Mas acrescentarei que para serem diferentes têm mesmo é de viver!», rematou.