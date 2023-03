Após esclarecer em que ponto está o casamento com Bruno de Carvalho, Liliana Almeida faz pedido

Liliana Almeida de Carvalho e Bruno de Carvalho têm sido «tema» de conversa nos últimos tempos. O ex-concorrente do Big Brother Famosos, faltou à festa de aniversário da cantora e muito se tem comentado sobre uma alegada separação, que já foi negada pelos dois.

Liliana Almeida recorreu às redes sociais onde deixou um pedido aos fãs: « Não queria muito vir falar, mas devido a todas as especulações que estão aí… Não metam na festa quem não é da festa… Não façam isso»

«Eu sou assim, no meu tempo de falar, no meu tempo de viver, é o meu tempo, cada um tem o seu. Não precipitem as coisas. Não especulem as coisas. Eu acho que é devagar, devagarinho. Eu sempre fui assim, mansa, sejam mansos tá?», concluiu.