Após admitir crise no casamento, Liliana Almeida partilha recordação especial do grande dia

Liliana Almeida partilhou esta quarta-feira uma recordação muito especial do casamento com Bruno de Carvalho: o album de fotografias do grande dia, que recordou com muita emoção.

«Está em papel, um dos momentos mais importantes das nossas vidas», escreveu Liliana Almeida, acrescentando: «Foi tanto e esse tanto está aqui».

Isto acontece dias depois de a cantora e o empresário reconheceram que tiveram «uma crise» no casamento. «Sim, tivemos uma crise. Estamos a cuidar de nós, cada um à sua maneira», disse Liliana há uns dias.

Recorde-se que Bruno de Carvalho e Liliana Almeida conheceram-se no «Big Brother Famosos» em 2022 e acabaram por casar a 2 de setembro desse mesmo ano, no Algarve, numa celebração que foi transmitida em direto, na TVI.