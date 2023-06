Liliana Filipa partilha nova conquista: «Obrigada a todos os parceiros que acreditaram neste projeto!»

O verão está a chegar! Saiba quais as tendências com Liliana Filipa

Liliana Filipa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos», tem recorrido às redes sociais para partilhar o novo projeto que está em mãos: a sua própria loja!

Foi através do Instagram que a influencer partilhou um vídeo do antes e depois do espaço: « A transformação… Obrigada a todos os parceiros que acreditaram neste projeto!», começou por agradecer.

O seu irmão, Ricardo, foi o responsável por toda a obra e que fez «magia» ao espaço: « O meu irmão foi o responsável de obra e eu estou muito feliz por ter feito isto com ele», escreveu a influencer.

«Em breve partilho todos os detalhes», concluiu.

Veja tudo aqui!