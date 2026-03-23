“Lisbon Noir: a nova série policial estreia em breve na TVI e na Prime Video

A série “Lisbon Noir” está prestes a chegar aos ecrãs e promete marcar a ficção nacional. A produção, que será exibida na TVI e também disponibilizada na plataforma Prime Video, tem vindo a despertar a curiosidade do público à medida que são revelados os primeiros vídeos promocionais no Instagram Oficial da TVI.

Com a estreia cada vez mais próxima, as imagens já divulgadas deixam antever o ambiente intenso e misterioso que caracteriza esta nova aposta, sugerindo uma narrativa envolvente, sombria e repleta de reviravoltas.

Com autoria e realização de Artur Ribeiro, “Lisbon Noir” apresenta-se como uma série policial ambiciosa, pensada para conquistar os fãs do género com uma história intrigante, marcada pela tensão e pelo suspense.

A trama arranca com a queda de um diplomata espanhol do topo do Aqueduto das Águas Livres. A investigação da Polícia Judiciária, conduzida com a ajuda de uma inspetora espanhola, leva rapidamente à conclusão de que há um serial killer em Lisboa, inspirado na figura lendária do “Assassino do Aqueduto”, do século XIX: Diogo Alves. Quando tudo parece indicar que o caso está prestes a ser resolvido, uma reviravolta inesperada revela que o psicopata continua à solta, agora movido por uma vingança pessoal.

O elenco reúne vários nomes de destaque, entre os quais Beatriz Godinho, Cleo Diára, Luís Filipe Eusébio, Mina El Hammani, Paulo Pires, Pêpê Rapazote e Teresa Tavares, reforçando a expectativa em torno do projeto.