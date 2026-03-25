“Lisbon Noir”: a nova série policial já tem data de estreia na TVI e na Prime Video

Ambientada em Lisboa, esta nova série policial mergulha no lado mais obscuro da cidade, combinando suspense, crime e drama psicológico numa narrativa envolvente que promete prender os espectadores desde o primeiro episódio.

A trama arranca com a queda de um diplomata espanhol do topo do Aqueduto das Águas Livres. A investigação da Polícia Judiciária, conduzida com a ajuda de uma inspetora espanhola, rapidamente revela um padrão perturbador: um assassino em série inspirado em Diogo Alves, o histórico “Assassino do Aqueduto” do século XIX.

Quando tudo parece encaminhar-se para a resolução do caso, uma reviravolta inesperada muda o rumo da investigação e mostra que o perigo está longe de terminar. O criminoso continua à solta, agora movido por uma vingança pessoal.

Com autoria e realização de Artur Ribeiro, “Lisbon Noir” afirma-se como uma série policial ambiciosa, pensada para conquistar os fãs do género com uma história sombria, intrigante e cheia de tensão.

O elenco conta com nomes bem conhecidos do público, como Beatriz Godinho, Cleo Diára, Luís Filipe Eusébio, Mina El Hammani, Paulo Pires, Pêpê Rapazote e Teresa Tavares, garantindo interpretações intensas e cativantes.

Não perca a estreia de “Lisbon Noir”, dia 13 de abril, na TVI e na Prime Video.