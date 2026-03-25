Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

“Lisbon Noir”: a nova série policial já tem data de estreia na TVI e na Prime Video

  • Redação TVI
  • Há 2h e 13min
“Lisbon Noir”: a nova série policial já tem data de estreia na TVI e na Prime Video - TVI

A estreia já tem data marcada: “Lisbon Noir” chega à TVI e à Prime Video no próximo dia 13 de abril.

Ambientada em Lisboa, esta nova série policial mergulha no lado mais obscuro da cidade, combinando suspense, crime e drama psicológico numa narrativa envolvente que promete prender os espectadores desde o primeiro episódio.

A trama arranca com a queda de um diplomata espanhol do topo do Aqueduto das Águas Livres. A investigação da Polícia Judiciária, conduzida com a ajuda de uma inspetora espanhola, rapidamente revela um padrão perturbador: um assassino em série inspirado em Diogo Alves, o histórico “Assassino do Aqueduto” do século XIX.

Quando tudo parece encaminhar-se para a resolução do caso, uma reviravolta inesperada muda o rumo da investigação e mostra que o perigo está longe de terminar. O criminoso continua à solta, agora movido por uma vingança pessoal.

Com autoria e realização de Artur Ribeiro, “Lisbon Noir” afirma-se como uma série policial ambiciosa, pensada para conquistar os fãs do género com uma história sombria, intrigante e cheia de tensão.

O elenco conta com nomes bem conhecidos do público, como Beatriz Godinho, Cleo Diára, Luís Filipe Eusébio, Mina El Hammani, Paulo Pires, Pêpê Rapazote e Teresa Tavares, garantindo interpretações intensas e cativantes.

Não perca a estreia de “Lisbon Noir”, dia 13 de abril, na TVI e na Prime Video.

Relacionados

“Lisbon Noir: a nova série policial estreia em breve na TVI e na Prime Video

Mais Vistos

Desfeita e a implorar por amor: As imagens emotivas do momento em que Diogo acaba o namoro com Eva

Secret Story
Hoje às 10:06
1

Esta é a "novela" dramática do Secret Story que está a deixar os portugueses colados ao ecrã

V+ TVI
23 mar, 11:55
2

Ninguém reparou nisto: a mensagem escondida de Diogo a Eva que muda tudo após o fim do namoro

V+ TVI
Hoje às 11:27
3
01:49

Casa em alvoroço com a passagem de um novo avião

Secret Story
Hoje às 12:33
4

A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou

Secret Story
Há 3h e 17min
5

Secret Story

Dois às 10
Ontem às 22:54
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A mensagem "escondida" que Diogo deixou a Eva quando terminou o namoro e que quase ninguém reparou

Secret Story
Há 3h e 17min

Já chegou a Hollywood e virou canção. O triângulo de Eva, Diogo e Ariana está em todo o lado

Dois às 10
Há 1h e 47min

Zé Condessa está a deixar Portugal em lágrimas com promessa antiga que envolve os pais: «Ficará na memória»

Novelas
Há 1h e 49min

Sofia Ribeiro pronuncia-se sobre o drama do momento no Secret Story: «Já fui uma Eva»

Novelas
Hoje às 13:05

Pedido de desculpa sem palavras: O gesto tocante que João teve com Eva... e que ninguém viu

Secret Story
Há 2h e 42min

«Veio ao mundo salvar-me»: Merche Romero emociona-se ao falar da pessoa que a ajudou a enfrentar a morte do irmão

Dois às 10
Há 2h e 30min

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 25 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

«Ninguém aqui vai embora»: Eva "interrompe" conversa franca de Ariana e Diogo

Secret Story
Há 41 min

No limite? Ariana desfaz-se em lágrimas e é confortada por Diogo

Secret Story
Há 54 min

Secret Story - Especial - 24 de março de 2026

Secret Story
Ontem às 21:45

«Estou aqui a querer respeito»: Ariana “deixa tudo em pratos limpos” com os colegas

Secret Story
Há 2h e 5min

Depois da "tempestade" vem a bonança! Assim está o ambiente entre Ariana, Diogo e Eva

Secret Story
Há 2h e 53min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Quer assistir ao vivo? “A Sentença” celebra 2 anos com emissão especial em Coimbra

Há 1h e 52min

“Lisbon Noir”: a nova série policial já tem data de estreia na TVI e na Prime Video

Há 2h e 13min

TVI - Em cima da hora - 25 de março de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 25 de março de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Bebiana descobriu que estava grávida três dias depois do funeral do marido

Dois às 10
Hoje às 11:46

Aos 30 anos, Bebiana é viúva e mãe de três crianças

Dois às 10
Hoje às 11:39
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: André troca Melanie por Ana?

Novelas
Hoje às 11:03

Vem aí em «Terra Forte»: Às escondidas, Sammy faz teste de ADN para saber de Dani e Dudu são seus filhos?

Novelas
Hoje às 10:28

Aos 74 anos, Helena Isabel revela o segredo que «ajuda a manter o equilíbrio físico e mental»

Novelas
Hoje às 10:49

Agir alvo de duras críticas na internet: «Que horror, a filha vai ter vergonha do pai»

Novelas
Ontem às 14:46

Afastada da televisão e após um acidente, esta atriz de 51 anos continua a fazer muitos corações palpitar

Novelas
Ontem às 12:59

Vem aí em «Terra Forte»: Glória vai fugir com Marcus?

Novelas
Ontem às 09:00