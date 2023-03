Lívia Ferreira atribui culpa a colegas após desistência? Saiba mais aqui

Lívia Ferreira foi uma das concorrentes mais faladas desde a estreia d’O Triângulo, tanto por ser a concorrente mais nova, com apenas 19 anos, ou pela discussão com Mariana Duarte na primeira cadeira quente.

Em conversa com a repórter Daniela Magalhães, Lívia acaba por admitir que a falta de conexão com os colegas pesou na decisão: «Se me tivesse integrado mais e fosse mais acolhida, talvez não sentisse tanto o que estou a sentir».

Apesar de conferir a principal culpa da desistência às saudades do mundo exterior, acaba por poupar os colegas da mesma: «não os vou culpar, fui eu que não me abri muito», ainda que não deixe de salientar que sentiu «falta de apoio e afeto».

