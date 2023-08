Depois de mudança de sexo, Lourenço Cunha explica como conseguiu ser pai! Conheça a história

Esta manhã, no Dois às 10, recordámos a passagem de Lourenço Cunha pela Casa dos Segredos 4. O ex-concorrente foi o primeiro transexual a entrar num reality show em Portugal, em 2013, no ano em que realizou a mudança de sexo.

O ex-concorrente foi hoje convidada a falar sobre o seu percurso antes e após a participação no reality show. Lourenço Cunha falou sobre um dos momentos mais importantes da sua vida, o momento em que anunciou à família de que iria mudar de sexo. «Entreguei a carta ao meu pai e fugi», conta o ex-concorrente, revelando que não foi capaz de encarar o pai no momento da revelação.

Com o passar dos anos, Lourenço acabou por concretizar o seu sonho e conseguiu mudar de sexo, afirmando que, nesse dia, sentiu uma «felicidade enorme» e «liberdade».

Vários anos depois, Lourenço acabou por concretizar outro sonho: ser pai. O ex-concorrente trouxe-nos hoje a pequena Kenzi, fruto da relação com Marisa, com quem casou em 2018. Lourenço Cunha acabou por explicar como foi possível ter realizado este sonho, mesmo depois de ter mudado de sexo: «Há dois métodos possíveis: há a inseminação artificial ou também temos a opção de ter os óvulos congelados antes do processo e depois fazemos a inseminação do meu óvulos com a inseminação artificial», explica.

