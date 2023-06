Andreia Matos e Ruben João, ex-concorrentes do Love on Top, foram pais há algumas semanas e, depois de algumas complicações, o filho do casal já foi para casa.

A jovem alentejana partilhou as primeiras fotografias com a criança . «Ary, depois da guerra que passaste, finalmente estás em casa 🩵 Um dia contaremos a tua história meu guerreiro!», escreveu na legenda.