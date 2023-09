Casamento Marcado: Relação de Lúcia e Bruno está a evoluir. Veja o «anel de namoro»

Bruno Oliveira e Lúcia Sabala (de novo) juntos! Veja a foto inédita do casal no Algarve

Lúcia Sabala sobre Bruno: «Fora do programa, talvez não o conhecesse»

Lúcia Sabala, protagonista do programa «Casamento Marcado» da TVI, mostrou uma evolução da sua relação com Bruno Oliveira: um anel de namoro, passados três meses do casamento.

«3 meses de casados, com direito a anel de namoro», escreveu Lúcia Sabala nas stories do Instagram, onde mostrou uma imagem do anel.

Lembramos que o casal concretizou o matrimónio no programa e, desde aí, que são várias as partilhas que fazem juntos, mostrando que a relação tem funcionado muito bem.

Veja na galeria em cima as melhores fotografias de Lúcia Sabala e Bruno Oliveira juntos e em baixo o lindo anel de namoro!