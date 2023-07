Casamento Marcado - Como foi a noite de núpcias de Lúcia e Bruno após o casamento com beijos escaldantes? Saiba tudo!

Casamento Marcado - Um lugar único e uma decoração com toques marroquinos! Veja aqui!

Casamento Marcado: Muitos nervos na manhã do casamento de Lúcia

Lúcia Sabala, ex-protagonista do Casamento Marcado e agora casada com Bruno, esteve no Dois às10 e revelou alguns detalhes sobre a noite de núpcias.

Cláudio Ramos começa por perguntar «Beijou?» e Lúcia responde que sim, ao que Cláudio Ramos questiona «E à noite?».

Lúcia fica envergonhada e responde: «À noite isso já não posso dizer aqui… sou uma lady!», entre gargalhadas.

Cláudio Ramos pergunta se esta se desiludiu e Lúcia responde «Não me desiludi!»

O apresentador declara que o casamento são várias coisas «O casamento é isto, mas também é aquilo (intimidade a dois), e se aquilo não funcionasse era difícil o casamento não funcionar!».

«Tem de estar tudo alinhado», acrescenta Maria Botelho Moniz.

Lúcia ainda confessa sobre a experiência: «Saio de lá com tudo, foi tudo de outro mundo, parecia que eu estava a viver uma realidade diferente!», confessa Lúcia.

