Luís Filipe Reis: o cantor de sucesso revela que chegou a dormir na rua fora de Portugal!

Luís Filipe Reis soma mais de 35 anos de carreira na música, no entanto, antes da entrada na ribalta, o cantor viveu uma dura vida de emigrante, que recorda com alguma dor. Apesar disso, o estrangeiro é um lugar que guarda no coração, na medida em que foi em França que acabou por realizar o seu sonho de ser cantor: «Sou português, mas foi em França que realizei o meu sonho de cantar».

Desde jovem que era um sonhador, no entanto, na infância não foi possível chegar muito longe, devido às dificuldades pelas quais a sua família passou: «O meu pai fazia 2 turnos seguidos para que não faltasse comida na mesa», recorda Luís Filipe Reis. Por isto, aos 9 anos, Luís Filipe Reis acabou por se ver obrigado a deixar a escola para ir trabalhar: «Trabalhava de dia e estudava de noite», conta.

Apesar das dificuldades pelas quais passou, Luís Filipe Reis nunca deixou de sonhar e, aos 20 anos, emigrou para França em busca do seu sonho. Ainda assim, no início, a vida de emigrante não foi uma realidade fácil para este: «Dormi na rua quando cheguei a França». Mais tarde, foi em França que acabou por gravar o seu 1º disco e, desde aí, que veio a conquistar todo o sucesso que hoje tem.