A infância dura de Luís Nascimento: «Muitas das vezes não havia comer»

Luís Nascimento: «Vila Boim tem uma estrela maior do que eu»

Luís Nascimento não contém as lágrimas: «Eu nasci no meio da confusão»

Luís Nascimento emociona-se com testemunho da companheira. Veja aqui!

Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos e ex-concorrente de dois reality shows, esteve no Goucha e falou da sua experiência enquanto pai e do quanto isso o mudou: «A Carolina foi a única mulher que fez mudar tudo, o bebé mudou tudo, ser pai muda tudo».

Ao ser pai, Luís Nascimento confessa que as responsabilidades trazem uma preocupação de que não falte nada à criança: «Passa-se a ser responsável, traz-me as lembranças da minha infância, as menos boas e o medo que ela possa vir a passar por aquilo, então é uma preocupação».

Goucha questiona de que lembranças menos boas está o ex-concorrente a falar e este responde: «Nem era o pai violento, houve uma altura em que ficámos com o meu pai, e muitas das vezes não havia comer, então tenho medo que isso aconteça à Carolina», acrescentando «Batalho, trabalho um bocadinho mais para que nada lhe falte».

O irmão de Cláudio Ramos recorda infância dura: «Eu lembro-me de ter para aí 6 anos, ia para escola sem ter que comer».

Luís Nascimento confessa: «Eu não quero que a Carolina passe por isso».

O irmão de Cláudio Ramos assume ainda: «Não quero mais filhos, é bom ser pai mas quero ficar por aqui».