Uau! Margarida Corceiro arrasa com visual brilhante

Margarida Corceiro deslumbra mais uma vez com um look diferente: «Sleek hair and glowy makeup are my favourites», escreve a atriz na descrição da publicação. Margarida está no Festival Primavera Sound, na cidade do Porto, e já publicou vídeos com Madalena Aragão e Francisca Cerqueira Gomes.

Recorde-se que na semana passada, a atriz dos novos «Morangos com Açúcar», anunciou ao mundo que já não estava numa relação com João Félix, contudo, continuam bons amigos. Apesar dos rumores de um novo amor na vida da atriz, nada foi confirmado por Margarida Corceiro.

Recorde-se que Margarida participou nas novelas da TVI «Bem me Quer» e «Quero é Viver». Este ano teve ainda a sua estreia como apresentadora no «Cabelo Pantene – A Competição» onde trabalhou com Luís Borges, Cifrão e Matilde Breyner.