Madalena Aragão e Lucas Dutra celebram momento especial e fãs reagem: «Lindos!»

Madalena Aragão fez as delícias dos fãs, ao publicar, no passado sábado (27 de maio), algumas fotografias onde se mostra com uma estatueta na mão. Nessa partilha, a atriz, que integra atualmente o elenco da nova temporada dos «Morangos com Açúcar», surge ao lado de Lucas Dutra, com quem protagonizou a curta-metragem para o TikTok, «Nós na Cabeça», premiada como melhor TikTokShortFilm internacional, no Festival de Cannes.

Na legenda, pode ler-se:

"Premiados no Festival de Cannes com o melhor argumento!! Não podia estar mais grata a toda a equipa".

A publicação conta já com mais de 22 mil 'Gostos' e quase 200 comentários. "Parabéns!🙌❤️", "Merecido! Lindos!!! ❤️", "Fofos" ou "Orgulho meus meninos ❤️", foram apenas alguns deles.

Veja um excerto da curta-metragem aqui:

Recorde-se que Lucas Dutra integrou o elenco de «Bem me Quer» e «Prisioneira» e fez ainda participações especiais em «Amar Depois de Amar» e «A Teia».