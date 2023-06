Épico: Madalena Aragão lava cabeça de Tomás Taborda nos bastidores de Morangos com Açúcar

«Ainda me chamam de Becas na rua!»: Sara Prata recorda «Morangos com Açúcar»

O novo elenco dos Morangos com Açúcar tem-se mostrado cada vez mais próximo. Nas redes sociais, os atores partilham fotografias e vídeos, em conjunto, felizes e divertidos. A relação entre o novo elenco já não é apenas de colegas de trabalho, mas também de cumplicidade e amizade.

Ontem, Margarida Corceiro mostrou um vídeo onde se vê Madalena Aragão a lavar o cabelo do ator num lavatório de cozinha.

Recorde-se que Madalena Aragão assumiu a relação com Lucas Dutra há cerca de um mês. Os namorados crescem na carreira à velocidade da luz. Para além da curta metragem que Lucas Dutra realizou e vencedora de um prémio no Festival de Cannes, Madalena Aragão foi distinguida pela Forbes Portugal, na lista «Forbes Under 30».

Margarida Corceiro é também uma das atrizes e influenciadoras mais bem pagas do momento. A atriz que assumiu o fim de relação com o jogador João Félix, mostra-se concentrada na carreira, tendo tido em 2023 a sua primeira experiência como apresentadora.