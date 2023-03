Ainda se lembra de Madalena Brandão na série «Super Pai»? A atriz faz 43 anos!

«Super Pai» foi uma das séries mais marcantes da TVI e, quam acompanhou, recorda com saudade a família Figueiredo: Vasco (Luís Esparteiro), Camila (Madalena Brandão), Carminho (Sofia Arruda) e Clarinha (Filipa Maló).

Foi então que Madalena Brandão se tornou uma cara bem conhecida do público português e depois desse projeto muitos outros se seguiram, como «Morangos com Açúcar», «O Beijo do Escorpião», «Jardins Proibidos», «A Impostora», «Inspetor Max», «A Teia» e ainda «Amar Demais», atualmente em exibição na TVI Ficção.

A atriz, que faz parte do elenco da nova novela, «Queridos Papás», celebrou esta terça-feira, 7 de março, o seu 43º aniversário.

